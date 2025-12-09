Суд в Гааге принял встречные требования России против Украины
Киеву установлен срок для представления письменных возражений.
Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko
Международный суд ООН принял к рассмотрению встречные требования России по делу о геноциде в Донбассе и обязал украинскую сторону представить официальный ответ в установленный срок. Это следует из постановления судебного органа.
В документе указано, что суд разрешил Украине подать письменные возражения, а Российской Федерации — ответ на них.
«Суд разрешил Украине представить возражение, а Российской Федерации — ответ на возражение. Суд установил 7 декабря 2026 года и 7 декабря 2027 года в качестве соответствующих сроков для представления этих письменных состязательных бумаг», — говорится в решении.
Суд также признал российские требования приемлемыми, указав, что они напрямую связаны с предметом разбирательства. Решение означает, что встречные претензии Москвы официально включены в процесс и будут рассмотрены в установленном порядке.
Ранее, писал 5-tv.ru, Генпрокуратура России обвинила руководство Украины в геноциде жителей Донбасса. Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении представителей высшего политического и военного руководства Украины по уголовному делу о геноциде на территориях Донецкой и Луганской народных республик.
В рамках этого дела фигурируют 41 человек.
