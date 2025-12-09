МИД России оценил новую стратегию США

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

В Москве рассчитывают на сдерживающий эффект для сторонников конфронтации в Европе.

МИД России оценил новую стратегию США

Фото: www.globallookpress.com/Alicia Windzio

Россия рассчитывает, что обновленный документ по национальной безопасности США окажет отрезвляющее влияние на сторонников силового курса в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы о содержании американской стратегии.

«В новой редакции стратегии национальной безопасности США отмечаем ряд положений, свидетельствующих о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что отдельные формулировки в стратегии открывают потенциал для взаимодействия Москвы и Вашингтона по украинской тематике. Она также указала, что обозначенные в документе сомнения относительно дальнейшего расширения НАТО могут создать предпосылки для диалога по вопросам безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова охарактеризовала Украину как центр международных коррупционных схем. Она отметила, что ограничение русского языка и пересмотр исторической повестки, по ее словам, используются для сокрытия реальных процессов и прикрытия финансовых потоков.

