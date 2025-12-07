Захарова назвала Украину центром международной коррупции

Действующие в Киеве власти сформировали структуру, через которую проходят крупные финансовые потоки. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сведения о масштабной коррупционной схеме с участием предпринимателей и высокопоставленных украинских чиновников.

«Украинские патриоты. Теперь понятно, почему для (президента Украины Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского, что вышиванка, что косоворотка — одно и то же? Потому что это международная бригада по прокачке денег через Украину», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, запреты на использование русского языка, а также пересмотр исторических фактов используются как инструменты сокрытия реальных процессов. Она отметила, что подобные меры, по ее оценке, направлены на подавление общественного сознания и создание условий для реализации коррупционных механизмов.

