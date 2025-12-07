«Бригада по прокачке денег»: Захарова назвала Украину центром международной коррупции

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Запрет на русский язык и переписывание истории Незалежной объясняются стремлением скрыть правду, подчеркнула дипломат.

Захарова назвала киевские власти коррупционной сетью

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова назвала Украину центром международной коррупции

Действующие в Киеве власти сформировали структуру, через которую проходят крупные финансовые потоки. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сведения о масштабной коррупционной схеме с участием предпринимателей и высокопоставленных украинских чиновников.

«Украинские патриоты. Теперь понятно, почему для (президента Украины Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского, что вышиванка, что косоворотка — одно и то же? Потому что это международная бригада по прокачке денег через Украину», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, запреты на использование русского языка, а также пересмотр исторических фактов используются как инструменты сокрытия реальных процессов. Она отметила, что подобные меры, по ее оценке, направлены на подавление общественного сознания и создание условий для реализации коррупционных механизмов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова назвала инициативу Евросоюза по изъятию замороженных российских активов для финансирования Украины неадекватной. Она также заявила, что действия главы Еврокомиссии наносят ущерб еврозоне, и пообещала, что ответ России станет «сюрпризом» для ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Переписать сценарий: как осознанные сны помогают справляться с фобиями и депрессией
22:38
«Может это сделать»: Трамп-младший допустил отказ своего отца от поддержки Украины
22:16
«Не придется возвращать»: в Евросоюзе нашли способ, как заморозить российские активы навсегда
21:49
Умер актер сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников
21:36
«Бригада по прокачке денег»: Захарова назвала Украину центром международной коррупции
21:11
На востоке Москвы из-за взрыва петарды пострадал 12-летний мальчик

Сейчас читают

«Профессиональные Санта-Клаусы» рассказали о самых забавных случаях на работе
Хроническое воспаление: татуировки могут увеличивать риск рака почти на 30%
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео