Путин подписал указ о ротации в СПЧ

Президент РФ Владимир Путин обновил состав СПЧ
Президент России Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В обновленный состав совета вошли председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова, руководитель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, советник главы правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, а также ректор МПГУ Алексей Лубков.
Одновременно из структуры исключены председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов, заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов и председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс.
Кроме того, из состава совета посмертно выведен исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Он скончался 23 августа 2025 года в возрасте 58 лет после продолжительной болезни.
