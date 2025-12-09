В МАГАТЭ сообщили о состоянии АЭС «Фукусима» после землетрясения
На станции был приостановлен сброс воды в качестве меры предосторожности.
Фото: www.globallookpress.com/jn1
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
МАГАТЭ: землетрясение в Японии не повлияло на работу АЭС «Фукусима»
После землетрясения, эпицентр которого зафиксировали на севере Японии, никаких отклонений в работе АЭС «Фукусима» не произошло. Об этом, ссылаясь на японские источники, сообщило МАГАТЭ на своей странице в социальной сети X.
«МАГАТЭ было проинформировано Японией, что на данный момент на площадке АЭС „Фукусима“ не выявлено никаких отклонений после землетрясения и предупреждения о цунами в Японии», — отметили в организации.
Кроме того, в МАГАТЭ уточнили, что в качестве меры предосторожности на станции остановили сброс воды, которая очищается при помощи системы ALPS. Временная приостановка была осуществлена в 23:42 по местному времени (17:42 мск).
Ранее стало известно, что 8 декабря на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр сейсмособытия был расположен на глубине 50 километров у восточного побережья префектуры Амори, которая расположена примерно в 400 километрах от «Фукусимы». При этом компания-оператор атомной электростанции TEPCO распорядилась проверить, повлияло ли землетрясение на ее энергетические объекты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Япония собралась перезапустить крупнейшую в мире АЭС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
86%
Нашли ошибку?