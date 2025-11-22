Япония собралась перезапустить крупнейшую в мире АЭС

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Станция простаивала с 2012 года из-за остановки реакторов после аварии на «Фукусиме-1».

Почему не работает крупнейшая в мире АЭС?

Фото: Reuters/KYODO

Япония собралась перезапустить крупнейшую в мире АЭС «Касивадзаки-Карива»

Губернатор японской префектуры Ниигата Хидэе Ханадзуми дал согласие на возобновление работы одного из реакторов крупнейшей в мире по установленной мощности атомной электростанции «Касивадзаки-Карива», которая простаивает с 2012 года из-за массовой остановки реакторов после аварии на АЭС «Фукусима-1».

В регионе в последние годы в периоды максимального спроса не хватает электроэнергии. В ближайшее время решение губернатора предстоит подтвердить и местному заксобранию.

«Касивадзаки-Карива» состоит из семи реакторов суммарной мощностью 8,2 ГВт, что делает ее крупнейшей по установленной мощности атомной станцией на планете. Однако после 2012 года все энергоблоки остановили, а к повторному запуску готов только шестой блок, успешно прошедший все необходимые проверки и уже получивший загрузку ядерного топлива. Если технические трудности не возникнут, его планируют ввести в строй к концу марта 2026 года.

До весны 2011 года в Японии эксплуатировали 54 атомных реактора, обеспечивавших примерно треть энергопотребления в стране. После аварии на «Фукусиме-1» их работа полностью прекращена. Сейчас страна постепенно возвращает часть объектов в эксплуатацию, придерживаясь более строгих стандартов безопасности. Уже в строю находятся 14 реакторов, и процесс продолжается.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на днях на станции «Эль-Дабаа» в Египте установили корпус реактора, который изготовили на заводе «Росатома» в Петербурге. После завершения строительства на АЭС одновременно будут работать четыре энергоблока.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

