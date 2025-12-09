Путин призвал правительство держать курс на реализацию ключевых целей нацпроектов

Путин напомнил о ключевых целях нацпроектов и потребовал ускорить их достижение

Кстати, жилищно-коммунальные вопросы сегодня были на повестке дня у президента России. И Владимир Путин отметил, что пока россияне не всегда ощущают положительные изменения в этой сфере. На совещании по стратегическому развитию и нацпроектам говорили о многих важных темах — от демографии до экономики. Президент вновь поднял вопрос о необходимости увеличивать доходы граждан. Все заявления услышал обозреватель «Известий» Игорь Балдин.

Еще до того, как в Александровском зале Кремля появляется президент, здесь уже идут дискуссии. Министры и губернаторы обсуждают планы и подводят итоги, кто и сколько успел сделать.

«Подводятся итоги о том, как выполняются поручения президента, достижение национальных целей развития, реализация национальных проектов», — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Нужно сверять часы, нужно смотреть, к чему мы движемся. Совет, он подразумевает обмен мнениями», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

На встрече с Владимиром Путиным глава правительства и кабинет министров почти в полном составе. Как реализуют национальные проекты — тут важно держать руку на пульсе. Ведь они определяют будущее страны на годы вперед.

Таких нацпроектов 19. Вот основные из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Здоровье», «Инфраструктура». Все они, по сути, работают для одного — повышения качества жизни. И на эти цели из бюджета выделяют очень серьезные деньги — на ближайшие пять лет 60 триллионов рублей.

«42% жителей мегаполисов и малых городов отметили улучшение состояния городской среды. В то же время, по мнению людей, пока не столь ощутимы изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды, поэтому прошу правительство совместно с регионами ускорить разработку комплексной программы развития опорных населенных пунктов», — отметил президент РФ Владимир Путин.

«Очень много задач перед нами поставили: это и городская среда, это и программы, связанные с новым ритмом строительства, с жильем», — заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, государство не отказывается ни от одного из своих социальных обязательств: индексирует пособия и маткапитал — за двоих детей это уже больше 900 тысяч рублей.

«Запланированы новые меры поддержки семей с детьми, в том числе семейные выплаты, которые с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей», — указал российский лидер.

Семья — это не только мать. Президент предлагает поддержать отцов словом и делом: и дополнительным отпуском, и деньгами.

«По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию», — заявил президент РФ.

Высокого качества жизни не может быть без развития медицины.

«Модернизация женских консультаций, создание их, перинатальных центров, переоснащение. Детские больницы, в том числе и с акцентом на скорую помощь», — пояснил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Цифровая экономика» — еще один важный нацпроект, который тоже имеет прямое отношение к нашему уровню жизни.

«Правительство подготовило план структурных изменений в экономике, он подразумевает создание современных хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью. План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно», — поручил глава РФ.

Но никакие трудности не мешают России реализовывать глобальные проекты, логистические, например. Транспортные коридоры «Север — Юг» и Севморпуть.

«Северный морской путь, конечно, дает развитие всему Северу нашей страны. У нас все города, которые находятся на Северном морском пути, и даже поселки небольшие попали в опорные населенные пункты, которые будут развиваться», — отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Завершая заседание, Владимир Путин попросил губернаторов и министров не относиться к нацпроектам формально и не забывать, ради кого проходят такие кремлевские встречи.