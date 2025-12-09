«Мы не тратим»: Трамп заявил, что Вашингтон больше не оказывает финансовую поддержку Киеву

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 33 0

В то же время Украина отнимает у США другой ценный ресурс.

Какой ценный ресурс Украина отнимает у США

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Дональд Трамп заявил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты тратят на Украину свое время, но не деньги, которые Вашингтон больше не предоставляет Киеву. Об этом во время своего выступления в Белом доме сообщил американский лидер.

«Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям», — отметил президент.

Кроме того, Дональд Трамп упомянул в своей речи политику своего предшественника, бывшего президента США Джо Байдена, администрация которого, по словам республиканца, выделила Украине 350 миллиардов долларов.

Неделю назад, 2 декабря, Трамп заявил, что США больше не вовлечены в украинский конфликт финансово. В то же время, как отметил глава Белого дома, Байден «раздавал деньги, как конфетки». Кроме того, во время своего выступления Трамп сообщил и об изменении подхода Вашингтона к союзникам по НАТО.

Он уточнил, что Соединенные Штаты теперь фокусируются на продаже военной техники странам альянса, которые распоряжаются вооружением уже самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший допустил отказ своего отца от поддержки Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

