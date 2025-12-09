«Поиск закончен»: Люся Чеботина рассказала о загадочном женихе

Кто же стал избранником известной певицы?

Люся Чеботина заявила, что нашла вторую половинку

Певица Люся Чеботина призналась, что ее сердце занято. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год», который прошел в Государственном Кремлевском дворце.

«Мое сердце занято. Есть такое, да», — призналась артистка.

При этом, когда журналист пошутил, что они искали жениха для Чеботиной, певица растерялась. А затем она рассказала, что больше искать кавалера не надо, так как у нее уже есть избранник.

«Почему искали? Уже не ищем (жениха — Прим. ред.). Поиск закончен», — уточнила певица.

Чеботиной приписывали романы со множеством известных музыкантов. Сама же певица подтвердила только один из них — с исполнителем Юрием Киселевым, более известным под сценическим псевдонимом ЮрКисс, который является сыном бизнесмена и художественного руководителя рок-группы «Земляне» Владимира Киселева. Однако знаменитости расстались в 2023 году. После этого многие называли бизнесмена Александра Гранкова новым избранником певицы. Но и на этот раз не задалось.

Летом 2024 года Чеботина заявила, что состоит в отношениях с норвежским футболистом Матиасом Норманном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Люся Чеботина посмеялась над слухами о «пенсионном» романе ради карьеры.

