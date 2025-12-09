«А водочка вкусная»: Владимир Пресняков дал совет, как избежать похмелья

Владимир Пресняков: чтобы избежать похмелья, нужно выпивать немного и с близкими

Певец Владимир Пресняков заявил, что избежать похмелья можно, если выпивать алкоголь в небольшом количестве и в компании близких людей. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год», который прошел в Государственном Кремлевском дворце.

«Во-первых, не пить много, пить от души. А если от души — это не так много. Но главное, чтобы это было с весельем и с адекватом, с хорошим настроением и с близкими. Когда вы с близкими, с вами ничего не случится», — поделился исполнитель.

В то же время Пресняков предостерег всех, кто собирается выпивать в чужой компании. По его словам, такие люди рискуют попасть в «фиговую ситуацию».

К тому же артист пошутил, что в его возрасте уже нет похмелья, так как состояние на следующий день после бурной ночи просто ужасное.

«У нас в нашем возрасте нет похмелья. У нас следующего дня просто не существует. Либо есть капельница, поэтому мы это делаем (выпиваем — Прим. Ред.) очень утонченно, со вкусом», — рассказал Пресняков.

Кроме того, певец признался, что для веселья достаточно выпить совсем немного алкоголя. В то же время артист добавил, что сейчас дети дарят гораздо больше радости, чем крепкие напитки.

