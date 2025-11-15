«Самое прикольное»: Владимир Пресняков рассказал, насколько они похожи с супругой

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив

Артист женат на Наталье Подольской уже 15 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Владимир Пресняков заявил, что в любящих парах люди становятся похожими

Певцу Владимиру Преснякову и его жене Наталье Подольской достаточно просто посмотреть друг на друга, чтобы засмеяться. Так на церемонии вручения премии журнала OK! исполнитель композиции «Стюардесса по имени Жанна» ответил корреспонденту 5-tv.ru на вопрос о том, какой у него с супругой есть общий прикол.

«Достаточно посмотреть друг на друга и мы будем смеяться», — признался артист.

Кроме того, по мнению Преснякова, в любящих парах люди становятся похожими друг на друга. При этом певец особо подчеркнул, что и дети наследуют в таких парах не только внешность, но и характер.

«Любящие пары становятся похожими действительно. А самое прикольное — что и дети похожи», — подчеркнул музыкант.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились на съемках программы «Большие гонки». В тот момент певец состоял в браке с модельером Еленой Ленской, хотя они уже и не жили вместе. Свадьбу знаменитости сыграли в 2010 году. Спустя пять лет у них родился сын Артемий. А в 2020-м на свет появился сын Иван.

Ранее Владимир Пресняков рассказал 5-tv.ru, как им с Натальей Подольской удается сохранять гармонию после 15 лет брака даже во время совместной работы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

