«Самое прикольное»: Владимир Пресняков рассказал, насколько они похожи с супругой
Артист женат на Наталье Подольской уже 15 лет.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru
Владимир Пресняков заявил, что в любящих парах люди становятся похожими
Певцу Владимиру Преснякову и его жене Наталье Подольской достаточно просто посмотреть друг на друга, чтобы засмеяться. Так на церемонии вручения премии журнала OK! исполнитель композиции «Стюардесса по имени Жанна» ответил корреспонденту 5-tv.ru на вопрос о том, какой у него с супругой есть общий прикол.
«Достаточно посмотреть друг на друга и мы будем смеяться», — признался артист.
Кроме того, по мнению Преснякова, в любящих парах люди становятся похожими друг на друга. При этом певец особо подчеркнул, что и дети наследуют в таких парах не только внешность, но и характер.
«Любящие пары становятся похожими действительно. А самое прикольное — что и дети похожи», — подчеркнул музыкант.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились на съемках программы «Большие гонки». В тот момент певец состоял в браке с модельером Еленой Ленской, хотя они уже и не жили вместе. Свадьбу знаменитости сыграли в 2010 году. Спустя пять лет у них родился сын Артемий. А в 2020-м на свет появился сын Иван.
Ранее Владимир Пресняков рассказал 5-tv.ru, как им с Натальей Подольской удается сохранять гармонию после 15 лет брака даже во время совместной работы.
