Инвестиция в настроение: сколько тратят россияне на «маленькие радости» ежемесячно

Россияне ежемесячно тратят на маленькие радости до одной тысячи рублей

Почти половина россиян готовы каждый месяц тратить до одной тысячи рублей на маленькие радости. Об этом сообщило издание Life.ru со ссылкой на исследование.

Спонтанные покупки несколько раз в неделю для поднятия настроения совершают 47% опрошенных россиян. При этом 44% респондентов готовы выделить на них до одной тысячи рублей в месяц, а 25% — до трех тысяч. Стараются полностью избегать незапланированных трат 15% опрошенных.

Предпочитают искать баланс между качеством и стоимостью 41% участников исследования. Руководствуются ситуацией или настроением лишь 26% респондентов.

Скидки и возможность сэкономить уже сами по себе положительно сказываются на настроении россиян. Так, 40% опрошенных радуются, когда итоговая сумма чека уменьшается благодаря скидкам или баллам, а 28% ощущают спокойствие и чувствуют контроль над финансами.

Сладости или выпечка становятся маленькой радостью для 41% респондентов, мясная или сырная нарезка — для 24%, алкоголь — для 15% и готовый ужин — для 13%.

Многие (45%) балуют себя продуктами, которые хочется, не задумываюсь об их пользе.

