«Лучше, чем в прошлом»: дефицита красной икры к Новому году не ожидается

Патрушев: дефицита красной икры к Новому году не будет

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил РИА Новости, что ход лососевой путины 2025 года обещает быть лучше прошлогоднего. При этом он подчеркнул, что рекордных показателей ждать не стоит.

«По путине лучше, чем в прошлом году. Но не могу сказать, что нас ждут какие-то удивительные результаты», — сказал Патрушев. Он отметил, что успех кампании во многом зависит от природных факторов.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что текущая путина проходит успешнее, чем в предыдущем году, и особенно высокие результаты демонстрирует Камчатский край. По его словам, к настоящему моменту выловлено 335 тысяч тонн рыбы — примерно в полтора раза больше, чем за весь 2024 год.

Шестаков также сообщал, что производство красной икры увеличится примерно на 35% по сравнению с прошлым годом. По прогнозам ведомства, по итогам 2025 года выпуск красной икры может составить около 15 тысяч тонн.

