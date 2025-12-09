«Лучше, чем в прошлом»: дефицита красной икры к Новому году не ожидается

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Производство, по оценкам специалистов, вырастет на десятки процентов.

Ожидается ли дефицит красной икры к Новому году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Патрушев: дефицита красной икры к Новому году не будет

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил РИА Новости, что ход лососевой путины 2025 года обещает быть лучше прошлогоднего. При этом он подчеркнул, что рекордных показателей ждать не стоит.

«По путине лучше, чем в прошлом году. Но не могу сказать, что нас ждут какие-то удивительные результаты», — сказал Патрушев. Он отметил, что успех кампании во многом зависит от природных факторов.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что текущая путина проходит успешнее, чем в предыдущем году, и особенно высокие результаты демонстрирует Камчатский край. По его словам, к настоящему моменту выловлено 335 тысяч тонн рыбы — примерно в полтора раза больше, чем за весь 2024 год.

Шестаков также сообщал, что производство красной икры увеличится примерно на 35% по сравнению с прошлым годом. По прогнозам ведомства, по итогам 2025 года выпуск красной икры может составить около 15 тысяч тонн.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
Исходил сигнал: зоопсихолог объяснила реакцию кота Ларри на появление Зеленского
10:20
В Китае приведен в исполнение смертный приговор экс-главе крупной инвесткомпании
10:11
Снег будет? Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь
10:07
«Лучше, чем в прошлом»: дефицита красной икры к Новому году не ожидается
9:54
«Непрерывный кошмар»: женщина долгие месяцы держала мигранта в сексуальном рабстве
9:45
Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу по делу о продаже квартиры

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Небо позволит загадать желание: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео