Без песка и жжения: как сделать работу за компьютером ночью комфортной для глаз

Врач отметила, что вода в это время будет намного полезнее, чем кофе.

Как избавиться от песка в глазах от работы за компьютером

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Офтальмолог Сулейманова: перерывы в работе за компьютером полезны для зрения

Работая ночью за компьютером, нужно переводить взгляд с экрана каждые 20 минут для комфорта глаз. Об этом изданию Lenta.ru рассказала офтальмолог Хадижат Сулейманова.

«Каждые 20 минут полезно делать перерыв и на 20 секунд переводить взгляд вдаль, на расстояние не менее шести метров, и делать около десяти полных морганий, мягко смыкая веки. Это поможет восстановить слезную пленку», — посоветовала эксперт.

Кроме того, по мнению медика, каждые 30-45 минут нужно вставать с рабочего места, расправлять плечи, делать несколько глотков воды и осматривать пространство вокруг. Эти действия также помогают избежать пересыхания слезной пленки.

А вот от продуктов и напитков, содержащих кофеин, в это время лучше отказаться.

Для комфорта глаз важны и параметры экрана во время работы, заверила офтальмолог. Чтобы снизить нагрузку, нужно выставить конформные для зрения настройки монитора. Например, яркость подогнать под освещение в комнате, чтобы экран не слепил глаза. Если много взаимодействуете с текстом, то размер шрифта должен быть не менее 16-го. Да и межстрочный интервал в темное время суток лучше увеличить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что проблемы со зрением — смертельно опасный признак похмелья.

