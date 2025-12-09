Без песка и жжения: как сделать работу за компьютером ночью комфортной для глаз

Офтальмолог Сулейманова: перерывы в работе за компьютером полезны для зрения

Работая ночью за компьютером, нужно переводить взгляд с экрана каждые 20 минут для комфорта глаз. Об этом изданию Lenta.ru рассказала офтальмолог Хадижат Сулейманова.

«Каждые 20 минут полезно делать перерыв и на 20 секунд переводить взгляд вдаль, на расстояние не менее шести метров, и делать около десяти полных морганий, мягко смыкая веки. Это поможет восстановить слезную пленку», — посоветовала эксперт.

Кроме того, по мнению медика, каждые 30-45 минут нужно вставать с рабочего места, расправлять плечи, делать несколько глотков воды и осматривать пространство вокруг. Эти действия также помогают избежать пересыхания слезной пленки.

А вот от продуктов и напитков, содержащих кофеин, в это время лучше отказаться.

Для комфорта глаз важны и параметры экрана во время работы, заверила офтальмолог. Чтобы снизить нагрузку, нужно выставить конформные для зрения настройки монитора. Например, яркость подогнать под освещение в комнате, чтобы экран не слепил глаза. Если много взаимодействуете с текстом, то размер шрифта должен быть не менее 16-го. Да и межстрочный интервал в темное время суток лучше увеличить.

