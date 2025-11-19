Ученые назвали проблемы со зрением смертельно опасным признаком похмелья

Mirror: проблемы со зрением — смертельно опасный признак похмелья

Британские ученые назвали проблемы со зрением смертельно опасным симптомом похмелья. Об этом сообщает Mirror.

Когда похмелье становится угрозой для жизни

Эксперты предупреждают: не все симптомы похмелья безопасны. Если состояние ухудшается больше, чем обычно, а особенно если появляются нарушения зрения, это может свидетельствовать об отравлении метанолом — токсичным техническим спиртом, который иногда попадает в поддельный или некачественно произведенный алкоголь.

Почему метанол так опасен

В отличие от обычного этанола, который вызывает обезвоживание, воспаление и другие привычные симптомы похмелья, метанол поражает нервную систему и зрительный нерв. На первых этапах отравление может выглядеть как обычная интоксикация, но спустя 12–48 часов появляются боли в животе, головокружение, одышка, а затем — ухудшение зрения, эффект «снежной ряби» или туннельное восприятие. В тяжелых случаях возможна полная слепота.

Где чаще всего встречается поддельный алкоголь

Отравления метанолом чаще происходят в странах и регионах, где широко распространен нелегальный алкоголь. Речь идет как о локальном самодельном производстве, так и о дешевых напитках, продаваемых в туристических зонах без контроля качества. Опасность возникает, когда спиртные напитки разливаются в немаркированные бутылки, продаются по подозрительно низкой цене или смешиваются заранее в больших емкостях.

Как снизить риск

Эксперты советуют быть особенно осторожными с алкоголем неизвестного происхождения. Лучше избегать напитков без маркировки и самодельных вариантов, покупать алкоголь только в заведениях или магазинах с лицензией. Важно обращать внимание на упаковку и не употреблять напитки, происхождение которых вызывает сомнения.

Когда нужно обращаться к врачам

Если после употребления алкоголя у человека наблюдаются нарушения зрения, проблемы с дыханием, выраженная сонливость, сильное головокружение, бледность или потеря сознания, нужно действовать сразу. Врачам важно как можно раньше ввести антидот и предотвратить токсическое действие метанола. При тяжелых случаях проводится диализ.

Специалисты подчеркивают, что безопасное употребление алкоголя начинается с умеренности. Рекомендуется распределять прием спиртного на несколько дней и оставлять как минимум пару дней в неделю полностью без него, чтобы снизить риски для здоровья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.