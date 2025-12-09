«Чтобы лошадь меньше потела»: 83-летний Лещенко рассказал о планах на 2026 год
В уходящем году у народного артиста РСФСР было много хорошего, однако мелочи, которые немного растаивали, тоже случались.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
83-летний Лев Лещенко рассказал о здоровье и планах на 2026 год
У народного артиста РСФСР Льва Лещенко отличное здоровье. Своим самочувствием исполнитель похвастался корреспонденту 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском Дворце.
В свои 83 года музыкант чувствует себя потрясающе и много работает особенно сейчас, в преддверии зимних праздников.
«У меня итоги (уходящего года. — Прим. ред.) прекрасные. Сегодня роскошную песню мы поем. Много программ и на звездных каналах», — отметил артист.
Единственное, что расстроило Лещенко в 2025-м — это невпечатляющие спортивные успехи футбольного клуба «Динамо», известным болельщиком которого он является.
Поделился певец и своими ожиданиями от наступающего 2026 года — Красной огненной лошади.
«Чтобы лошадь меньше потела. Чтобы лошади тоже получали удовольствие от жизни», — пошутил артист.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Льву Лещенко вручили платиновый диск за песню «День Победы».
