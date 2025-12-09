«Чтобы лошадь меньше потела»: 83-летний Лещенко рассказал о планах на 2026 год

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 3 737 0

В уходящем году у народного артиста РСФСР было много хорошего, однако мелочи, которые немного растаивали, тоже случались.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

83-летний Лев Лещенко рассказал о здоровье и планах на 2026 год

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко отличное здоровье. Своим самочувствием исполнитель похвастался корреспонденту 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском Дворце.

В свои 83 года музыкант чувствует себя потрясающе и много работает особенно сейчас, в преддверии зимних праздников.

«У меня итоги (уходящего года. — Прим. ред.)  прекрасные. Сегодня роскошную песню мы поем. Много программ и на звездных каналах», — отметил артист.

Единственное, что расстроило Лещенко в 2025-м — это невпечатляющие спортивные успехи футбольного клуба «Динамо», известным болельщиком которого он является.

Поделился певец и своими ожиданиями от наступающего 2026 года — Красной огненной лошади.

«Чтобы лошадь меньше потела. Чтобы лошади тоже получали удовольствие от жизни», — пошутил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Льву Лещенко вручили платиновый диск за песню «День Победы».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
В России отмечают День героев Отечества
13:27
«Добро пожаловать в ад!» — Саркози пожаловался на условия в тюрьме
13:19
Ищут две недели: в Москве при загадочных обстоятельствах пропала модель Анжелика Тартанова
13:15
Женщина убила 66-летнюю медсестру из-за соревнований по чирлидингу
13:10
«С приездом, мамуля»: Агата Муцениеце вернулась домой из роддома
13:03
В Гонконге комментатора арестовали за подстрекательские посты о пожаре в Тай По

Сейчас читают

«Чтобы лошадь меньше потела»: 83-летний Лещенко рассказал о планах на 2026 год
«Как птица феникс»: Филипп Киркоров поддержал Ларису Долину
ПЗРК «Верба» на защите неба. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео