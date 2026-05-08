Жертва ради мира: режиссер Шальопа о подвиге Лидии Литвяк

Режиссер Шальопа: «Литвяк» — это история о человеческой жертве ради мира

Военная драма «Литвяк» — это история о человеческой жертве ради мира. Об этом сказал режиссер картины Андрей Шальопа в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля.

Режиссер уже во второй раз взялся за проект о героях Великой Отечественной войны без бюджета. Собрать деньги ему помогли зрители. «Литвяк» — фильм о жизни советской летчицы, выполняющей задания на самых напряженных участках фронта. Боевые победы, потери и личные переживания лишь закалили характер девушки.

«Лидия Литвяк — это удивительно яркий образ. Красивая, юная и при этом военный летчик-истребитель. Это все очень редкое сочетание и просилось на экран. История, с одной стороны, очень красивая, а с другой — драматичная, пронзительная», — сказал режиссер.

Когда режиссер стал изучать историю этой девушки, он увидел ее как очень светлого человека и сразу подумал о том, что хотел бы снять о ней фильм.

«Если бы эта история была не так драматична, то можно было бы сказать, что эта, в принципе, история о взрослении. Но в очень большом масштабе», — сказал Шальоп.

В большей степени, драматизм для кинодеятеля заключается в поэтической натуре Лидии Литвяк, обладающей большим творческим потенциалом. Однако, как и вся советская молодежь, она выбрала защиту своей Родины.

