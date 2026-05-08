Жертва ради мира: режиссер Шальопа о подвиге Лидии Литвяк

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 69 0

Собрать деньги на проект о героях Великой Отечественной войны помогли зрители.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Режиссер Шальопа: «Литвяк» — это история о человеческой жертве ради мира

Военная драма «Литвяк» — это история о человеческой жертве ради мира. Об этом сказал режиссер картины Андрей Шальопа в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля.

Режиссер уже во второй раз взялся за проект о героях Великой Отечественной войны без бюджета. Собрать деньги ему помогли зрители. «Литвяк» — фильм о жизни советской летчицы, выполняющей задания на самых напряженных участках фронта. Боевые победы, потери и личные переживания лишь закалили характер девушки.

«Лидия Литвяк — это удивительно яркий образ. Красивая, юная и при этом военный летчик-истребитель. Это все очень редкое сочетание и просилось на экран. История, с одной стороны, очень красивая, а с другой — драматичная, пронзительная», — сказал режиссер.

Когда режиссер стал изучать историю этой девушки, он увидел ее как очень светлого человека и сразу подумал о том, что хотел бы снять о ней фильм.

«Если бы эта история была не так драматична, то можно было бы сказать, что эта, в принципе, история о взрослении. Но в очень большом масштабе», — сказал Шальоп.

В большей степени, драматизм для кинодеятеля заключается в поэтической натуре Лидии Литвяк, обладающей большим творческим потенциалом. Однако, как и вся советская молодежь, она выбрала защиту своей Родины.

Ранее 5-tv.ru публиковал десять главных фильмов о Великой Отечественной войне. Старые любимые кинофильмы о войне ярче остальных передают страшное время и не дают забывать о подвигах предков.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Суд арестовал подозреваемого в убийстве чемпиона России по многоборью Исаева
18:50
Повседневный продукт: как сохранить силу мышц в пожилом возрасте
18:45
Хантавирус распространяется по всему миру: миру грозит новая эпидемия?
18:40
Тройное спасение: подросток упал с 18-метровой высоты в огонь после удара током
18:33
Акция «Живая цепь» прошла на Северном речном вокзале в Москве
18:29
В Германии неизвестные захватили заложников в отделении банка

Сейчас читают

Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео