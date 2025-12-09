NYP: Женщина убила 66-летнюю медсестру из-за соревнований по чирлидингу

Жительница американского штата Калифорния напала на 66-летнюю медсестру и нанесла ей 17 ножевых ранений, когда та сидела в своем автомобиле Mercedes-Benz на парковке торгового центра. Об этом сообщает New York Post.

По данным следствия, женщина пыталась ограбить погибшую, чтобы добыть около 2000 долларов (около 154 тысяч рублей) и отправить дочь на соревнования по чирлидингу во Флориду. Прокуроры утверждают, что злоумышленница специально находилась в престижном районе в поисках жертвы и рассматривала пенсионерку как «легкую добычу».

Вскоре после убийства ее задержали, однако через шесть дней отпустили: прокуратура сочла, что доказательств для обвинения недостаточно. Женщина тогда подала иск против департамента шерифа, заявив о незаконном задержании и клевете. Спустя годы расследование продолжилось, и ее вновь арестовали.

В суде защита заявила, что прямых улик против женщины нет — ни отпечатков пальцев, ни записей камер, ни свидетельских показаний. Однако криминалист департамента шерифа Айлин Луи сообщила, что ДНК, найденная на мобильном телефоне под внедорожником жертвы, совпала с ДНК подсудимой. Телефон, как выяснилось позже, принадлежал самой злоумышленнице: после включения устройства следователи увидели на экране ее фотографию.

Прокуратура представила и другие материалы: женщина искала возможности быстро получить деньги, интересовалась поддельным удостоверением личности и изучала, проверяет ли Walmart документы при оплате кредитной картой.

Пасынок погибшей сообщил, что убийство тяжело сказалось на семье. Он рассказал, что его мачеха была известна как добрый человек и посвятила карьеру помощи пациентам с диабетом первого типа. Муж жертвы умер, так и не дождавшись финала дела.

Теперь, спустя годы расследования, женщина предстала перед судом. Присяжные признали ее виновной в убийстве. Приговор огласят 23 января — женщине грозит от 26 лет до пожизненного лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.