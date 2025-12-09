Украина подготовила очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков

Киевский режим вместе с сообщниками подготовили новую схему воровства денег западных налогоплательщиков. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Киевский клептократический режим и его сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов с сомнительной репутацией подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков», — говорится в сообщении СВР России.

Данная схема предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках «чешской снарядной инициативы» по ценам, завышенным в несколько раз. Посредником здесь выступает польская фирма PHU Lechmar,

Согласно плану, компания будет заниматься закупкой боеприпасов в разных странах Восточной Европы и глобального Юга, выплачивая за единицу около одной тысячи долларов. Далее они будут менять маркировку и передавать Украине под видом польской продукции. Стоимость ее уже будет достигать пяти тысяч долларов за штуку.

Оплату данных поставок на себя возьмут Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны, сообщают в СВР. Финансовый «откат» ответственным должностным лицам в этих странах также учтен.

Примечательно, что до этого поступала информация об участии PHU Lechmar в операциях, связанных с выводом за границу финансовую помощь Запада. Данная помощь изначально предназначалась силовым ведомствам Украины. К услугам данной конторы обращались лица, аффилированные с бывшим руководителем офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Также среди них есть и другие представители группировки Миндича — Зеленского.

Несмотря на громкий коррупционный скандал, представители киевского режима не постеснялись обратиться в данную организацию с нелучшей репутацией. В СВР отмечают, что данные лица полностью уверены в своей безнаказанности.

«Для Владимира Зеленского воровство важнее мира», — отметили во внешней разведке.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена соратника Ермака открыла в США ювелирный бизнес премиум-класса. Документы о создании фирмы появились на фоне антикоррупционного скандала вокруг бывшего главы офиса президента Украины.

