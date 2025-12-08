Жена соратника Ермака открыла в США ювелирный бизнес премиум-класса

Супруга Артема Колюбаева, соратника Андрея Ермака, в 2023 году зарегистрировала в США ювелирную компанию. Ермак покинул пост главы офиса президента Украины после крупного коррупционного скандала. Как выяснил корреспондент РИА Новости, изучив американские реестры, созданный бизнес относится к сегменту премиальных украшений.

Артем Колюбаев считается близким другом Ермака: их сотрудничество начиналось в сфере кино, а после прихода Ермака к власти расширилось на оборонные и строительные проекты. Имя Колюбаева неоднократно упоминалось в журналистских расследованиях о финансовых связях окружения бывшего чиновника.

Согласно документам, которые изучило агентство, Катерина Колюбаева создала компанию EKAJEWELS COMPANY LLC 5 июня 2023 года в штате Вирджиния. Бизнес заявлен как продажа ювелирных изделий ручной работы. Компания располагается в том же районе Вашингтона, где семья приобрела таунхаус стоимостью 603,5 тысячи долларов.

Корреспондент РИА Новости посетил адрес регистрации и обнаружил обычное офисное помещение без витрины или вывески, что говорит об отсутствии офлайн-магазина. У входа стоял электромобиль Audi A6 e-tron, модель 2025 года, цена на которую в салонах США начинается от 65,9 тысячи долларов.

Ранее Колюбаева представляла себя как беженку, уехавшую из Украины после начала эскалации конфликта. Однако уже спустя полтора года после переезда она смогла открыть собственный бизнес и приобрести недвижимость в престижном пригороде американской столицы.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке, после чего президент подписал указ об его увольнении. Решение последовало на фоне масштабного коррупционного скандала в энергетической сфере, из-за которого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Ермака.

Ранее НАБУ заявило о крупной спецоперации, в ходе которой были обнаружены большие суммы иностранной валюты. По данным депутата Ярослава Железняка, обыски проводились у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у бизнесмена Тимура Миндича, уже успевшего покинуть страну.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей дела, где фигуранты проходили под кодовыми именами «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». Железняк утверждал, что «Карлсоном» является Миндич, «Тенором» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, а «Рокетом» — советник экс-министра Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной организации в энергетическом секторе, среди которых значится и Миндич. В деле фигурирует также экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Верховная рада позже уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.

