Politico: Николя Саркози описал «ад» тюремной жизни в своей новой книге

Бывший президент Франции Николя Саркози описал свои впечатления о тюремном заключении в книге «Дневник заключенного», которая выйдет в продажу 10 декабря. Об этих деталях стало известно из публикации Politico, ознакомившегося с текстом будущего издания.

Саркози пишет, что один из заключенных постоянно стучал металлическим предметом по решетке, и этот шум казался бесконечным.

«Заключенный неустанно бил по решетке своей камеры металлическим предметом. Этот грохот продолжался несколько минут. Мне он показался бесконечным. Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!» — пишет экс-президент.

Он также жалуется на другого узника, который «половину времени пел песни из мультфильма „Король Лев“, а другую половину бил по решетке ложкой». Отдельное внимание автор уделяет условиям содержания, которые, по его словам, напоминали дешевый отель.

«У меня никогда не было более жесткого матраса, даже когда я служил в армии. Подушки были сделаны из странного материала, похожего на пластик, а от одеял — одно название», — отмечает Саркози.

Он упоминает, что часто отказывался от еды из-за ранней подачи обеда и его качества.

«Не думаю, что я многое упустил, отказавшись от пищи, поданной на маленьких пластиковых подносах. Ничего не имею против того, кто это готовил, но это было не очень аппетитно», — добавил экс-президент.

Политик утверждает, что запах тюремной еды вызывал у него тошноту, а багет, который приносили, был размокшим.

Саркози, которому сейчас 70 лет, руководил Францией с 2007 по 2012 год. Его признали виновным в участии в преступной группе по делу о ливийском финансировании кампании, однако оправдали по части обвинений, связанных с коррупцией и хищениями. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, из них часть — реальная, часть — условная.

Наказание он начал отбывать 21 октября в одиночной камере тюрьмы Санте, где провел 21 день. Позднее, 10 ноября, Апелляционный суд Парижа отменил предварительное заключение и перевел его под судебный контроль. Ему запрещено покидать Францию и контактировать с действующим министром юстиции. Рассмотрение апелляции по приговору назначено на март 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.