Семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России

Дарья Орлова
Она обошла десятки участниц со всей страны.

Самый красивый ребенок России

Фото: ВКонтакте/«Миссис Воронеж» и «Мини Мисс Воронеж»/missisvoronezh

Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в национальном конкурсе красоты и талантов «Маленькие мисс и мистер Россия мира — 2025», сообщает ТАСС. Девочка стала лучшей среди 73 участников, выступивших в финале конкурса в Москве.

По словам директора проекта Ирины Кирсановой, все дети, вышедшие на сцену, уже могут считать себя победителями. Она подчеркнула, что участники проделали серьезную работу, преодолели волнение и достойно представили свои регионы. Организатор также отметила, что обладательницы титулов уже приступили к подготовке к международному этапу соревнований.

В тройку сильнейших, помимо Стеллы Крикуновой, вошли 11-летняя Дарису Чойдонова из Бурятии и 12-летняя Алена Чжао с Алтая. Позднее они представят Россию на международном конкурсе «World star rising — 2026», который пройдет в Грузии.

Проект «Маленькие мисс и мистер Россия мира» проводится с 2019 года и объединяет победителей региональных и муниципальных этапов от трех до 17 лет. В этом году конкурсанты выступали в шести возрастных категориях, а также в отдельной номинации для детей с ограниченными возможностями. Главными призами стали участие в международном этапе и поездка в Турцию.

