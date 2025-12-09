Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Чебоксарах увеличилось до 14 человек

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 82 0

Среди них — ребенок.

Сколько человек пострадало при атаке ВСУ в Чебоксарах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число пострадавших при атаке украинских дронов увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.

«Число пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14, включая одного ребенка», — написал в своем личном Telegram-канале Степанов.

Он уточнил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. На месте работают психологи и врачи. Экстренные службы продолжают устранять последствия атаки. Тем временем жители постепенно возвращаются в свои квартиры.

Еще Владимир Степанов добавил, что эксперты уже приступили к оценки состояния домов и нанесенного ущерба.

До этого глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали девять человек. К счастью, погибших среди них нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что за ночь российские военные уничтожили 121 украинский беспилотник.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
В России отмечают День героев Отечества
13:27
«Добро пожаловать в ад!» — Саркози пожаловался на условия в тюрьме
13:19
Ищут две недели: в Москве при загадочных обстоятельствах пропала модель Анжелика Тартанова
13:15
Женщина убила 66-летнюю медсестру из-за соревнований по чирлидингу
13:10
«С приездом, мамуля»: Агата Муцениеце вернулась домой из роддома
13:03
В Гонконге комментатора арестовали за подстрекательские посты о пожаре в Тай По

Сейчас читают

«Чтобы лошадь меньше потела»: 83-летний Лещенко рассказал о планах на 2026 год
«Как птица феникс»: Филипп Киркоров поддержал Ларису Долину
ПЗРК «Верба» на защите неба. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео