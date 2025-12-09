Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Чебоксарах увеличилось до 14 человек
Среди них — ребенок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Число пострадавших при атаке украинских дронов увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.
«Число пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14, включая одного ребенка», — написал в своем личном Telegram-канале Степанов.
Он уточнил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. На месте работают психологи и врачи. Экстренные службы продолжают устранять последствия атаки. Тем временем жители постепенно возвращаются в свои квартиры.
Еще Владимир Степанов добавил, что эксперты уже приступили к оценки состояния домов и нанесенного ущерба.
До этого глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали девять человек. К счастью, погибших среди них нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что за ночь российские военные уничтожили 121 украинский беспилотник.
