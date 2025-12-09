Девять человек пострадали при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах

Из-за атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали девять человек. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители республики! Сегодняшним утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражескими БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие», — сообщил он.

Пострадавшим оказывается вся возможная помощь. Идет ликвидация последствий с помощью экстренных служб.

По данным Telegram-канала РИА Новости среди пострадавших есть ребенок.

Такжен Николаев соощил, что жилые дома повреждены в Чувашии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что вооруженные силы Украины нанесли удары по шести районам Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В Шебекинском округе город Шебекино атакован четырьмя беспилотниками. Повреждены КамАЗ, остекление предприятия, два грузовых и один легковой автомобили, частный дом и линия электропередачи», — отметили в оперштабе.

Ранее, 8 декабря, в результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов.

