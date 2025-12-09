Девять человек пострадали при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах
Среди пострадавших есть несовершеннолетний.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Из-за атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали девять человек. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.
«Уважаемые жители республики! Сегодняшним утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражескими БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие», — сообщил он.
Пострадавшим оказывается вся возможная помощь. Идет ликвидация последствий с помощью экстренных служб.
По данным Telegram-канала РИА Новости среди пострадавших есть ребенок.
Такжен Николаев соощил, что жилые дома повреждены в Чувашии.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что вооруженные силы Украины нанесли удары по шести районам Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«В Шебекинском округе город Шебекино атакован четырьмя беспилотниками. Повреждены КамАЗ, остекление предприятия, два грузовых и один легковой автомобили, частный дом и линия электропередачи», — отметили в оперштабе.
Ранее, 8 декабря, в результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 дек
- Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России
- 9 дек
- ВСУ нанесли удары по шести районам Белгородской области
- 9 дек
- Силы ПВО России уничтожили 11 беспилотников ВСУ за шесть часов
- 8 дек
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников
- 8 дек
- В Ростовской области жители трех населенных пунктов остались без электричества
- 8 дек
- В результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов
- 7 дек
- Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за пять часов
- 7 дек
- Силы ПВО России сбили 11 беспилотников ВСУ за пять часов
- 7 дек
- Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в белгородской Борисовке
- 7 дек
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 77 украинских дронов над регионами РФ
Читайте также
86%
Нашли ошибку?