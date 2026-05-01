Трое детей в реанимации: подробности атаки ВСУ на границе Херсонской области
Пострадавших после вражеской диверсии доставили в детскую клиническую больницу в Симферополе.
Минздрав: состояние трех пострадавших детей в Херсонской области тяжелое
Три ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 апреля на границе Херсонской и Запорожской областей. Пострадавших доставили в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
По данным ведомства, все дети получают необходимую медпомощь. Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще одного — как средней степени тяжести.
До этого, как сообщал 5-tv.ru, заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко уточнял, что удар беспилотника произошел вечером по двору частного дома в приграничной зоне. В этот момент там находились трое несовершеннолетних в возрасте 10, 11 и 15 лет. Все они получили ранения. Также пострадала женщина.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Херсонской области при атаке беспилотника погибли сотрудник МЧС и его супруга. Кроме того, в апреле был зафиксирован удар по школе в Запорожской области, в результате которого пострадали шесть человек, большинство из них — дети.
- 1 мая
- Украинский беспилотник ранил троих детей в приграничье Херсонской области
- 1 мая
- Четверых дальнобойщиков будут судить по делу об атаке дронов ВСУ на аэродромы РФ
- 29 апр
- На пермском предприятии начался пожар после атаки украинского БПЛА
- 28 апр
- Глава Краснодарского края доложил Путину об отсутствии серьезных угроз в Туапсе
- 27 апр
- В результате удара ВСУ погиб сотрудник ЗАЭС
- 27 апр
- Бронепленка спасла жизнь пациента больницы при атаке БПЛА на Севастополь
- 26 апр
- В ЛНР при ударе украинского беспилотника погибли три человека
- 26 апр
- За ночь силы ПВО сбили 203 беспилотника ВСУ над регионами России
- 26 апр
- Силы ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ над Севастополем, погиб мужчина
- 25 апр
- Двое детей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
Читайте также
