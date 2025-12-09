Владелицу китайского ресторана арестовали за кражу рыбных отходов для блюд

В Японии арестовали 66-летнюю женщину, владелицу китайского ресторана, из-за кражи рыбных отходов для блюд посетителям. Об этом сообщает South China Morning Post.

По версии следствия, она украла около 30 килограммов рыбных отходов стоимостью 210 иен (около 104 рублей), чтобы использовать их в приготовлении блюд для сотрудников и посетителей.

Следствие утверждает, что поздно вечером женщина проникла в здание оптового магазина морепродуктов на рынке Тоесу и забрала филе и кости тунца, предназначенные для переработки в корм для выращиваемой рыбы. Камеры наблюдения зафиксировали, как она приехала на велосипеде к пункту сбора компании, закупающей рыбные кости, и переложила отходы в корзину и контейнер из пенопласта.

Сотрудники рынка замечали женщину на территории еще два раза — после чего она была арестована. По данным СМИ, злоумышленница и ее муж владеют рестораном, расположенным примерно в полутора километрах от рынка, и она хорошо знала, где хранятся рыбные отходы.

На допросе она пояснила, что считала рыбу пригодной для употребления после термической обработки. Женщина признала, что использовала ее для приготовления фрикаделек, которые ела сама, и готовила на гриле часть рыбы для покупателей.

Ее ресторан был известен большими порциями, низкими ценами и популярностью среди местных жителей. Одни пользователи сети заявили, что она могла бы просто попросить купить отходы законным способом, другие осудили тот факт, что женщина кормила посетителей продуктами, непригодными для употребления без специальной переработки.

Некоторые комментаторы отметили, что подобное поведение «недопустимо для человека, давно ведущего бизнес в стране». При этом другие пользователи поставили под сомнение необходимость публикации ее имени и лица в СМИ из-за относительно небольшого ущерба.

