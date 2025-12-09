Суд вынес Илье Яшину* заочный приговор по делу о нарушении статуса иноагента

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 44 0

Фигуранту определили срок лишения свободы после рассмотрения материалов, представленных стороной обвинения и защитой.

Какой приговор вынесли Илье Яшину*

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Petrov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд вынес заочный приговор оппозиционеру Илье Яшину*: ему назначено 1 год и 10 месяцев лишения свободы за уклонение от обязанностей лица, включенного в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Во время заседания прокурор потребовал ужесточить наказание и предложил назначить 1 год и 11 месяцев колонии общего режима. Сам Яшин, находящийся за пределами России, передал через адвоката письмо, в котором заявил о несогласии с обвинением и сообщил, что проживает в эмиграции в одной из стран ЕС.

Известно, что в декабре 2023 года оппозиционер уже получал штраф после вынесения ему приговора по делу о дискредитации российской армии (наказание составило 8,5 года). Тогда же суд признал его виновным по административной статье и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.

Ранее Росфинмониторинг включил бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина* и политика Владимира Кара-Мурзу* в обновленный перечень лиц, причисленных к террористам и экстремистам. Соответствующие сведения отражены в последней версии базы ведомства.

Кара-Мурзе ранее вменяли распространение недостоверной информации о российской власти и Вооруженных силах. Его задержали 11 апреля 2022 года, а спустя год, 17 апреля 2023-го, Московский городской суд приговорил политика к 25 годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене, клевете на российскую армию и взаимодействии с нежелательной организацией. Известно также, что Кара-Мурза обладает гражданством Великобритании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*— признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
В России отмечают День героев Отечества
13:27
«Добро пожаловать в ад!» — Саркози пожаловался на условия в тюрьме
13:19
Ищут две недели: в Москве при загадочных обстоятельствах пропала модель Анжелика Тартанова
13:15
Женщина убила 66-летнюю медсестру из-за соревнований по чирлидингу
13:10
«С приездом, мамуля»: Агата Муцениеце вернулась домой из роддома
13:03
В Гонконге комментатора арестовали за подстрекательские посты о пожаре в Тай По

Сейчас читают

«Чтобы лошадь меньше потела»: 83-летний Лещенко рассказал о планах на 2026 год
«Как птица феникс»: Филипп Киркоров поддержал Ларису Долину
ПЗРК «Верба» на защите неба. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео