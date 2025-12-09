Суд вынес Илье Яшину* заочный приговор по делу о нарушении статуса иноагента

Суд вынес заочный приговор оппозиционеру Илье Яшину*: ему назначено 1 год и 10 месяцев лишения свободы за уклонение от обязанностей лица, включенного в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Во время заседания прокурор потребовал ужесточить наказание и предложил назначить 1 год и 11 месяцев колонии общего режима. Сам Яшин, находящийся за пределами России, передал через адвоката письмо, в котором заявил о несогласии с обвинением и сообщил, что проживает в эмиграции в одной из стран ЕС.

Известно, что в декабре 2023 года оппозиционер уже получал штраф после вынесения ему приговора по делу о дискредитации российской армии (наказание составило 8,5 года). Тогда же суд признал его виновным по административной статье и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.

Ранее Росфинмониторинг включил бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина* и политика Владимира Кара-Мурзу* в обновленный перечень лиц, причисленных к террористам и экстремистам. Соответствующие сведения отражены в последней версии базы ведомства.

Кара-Мурзе ранее вменяли распространение недостоверной информации о российской власти и Вооруженных силах. Его задержали 11 апреля 2022 года, а спустя год, 17 апреля 2023-го, Московский городской суд приговорил политика к 25 годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене, клевете на российскую армию и взаимодействии с нежелательной организацией. Известно также, что Кара-Мурза обладает гражданством Великобритании.

*— признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга