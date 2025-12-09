Самолет Ан-22 упал в Уводьское водохранилище в Ивановской области
На борту находились семь членов экипажа.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. На борту находились семь членов экипажа. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Судно Ан-22 упало в Уводьское водохранилище, отметил источник в Фурмановском районе.
«Воздушное судно упало примерно в 150 м от берега, глубина воды в том месте составляет около пяти метров», — уточнил собеседник.
По имеющейся информации, есть вероятность утечки топлива. По предварительным данным, на борту находились семь членов экипажа. Подробности произошедшего выясняются.
Судьба экипажа пока остается неизвестной.
