Самолет Ан-22 упал в Уводьское водохранилище в Ивановской области

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 533 0

На борту находились семь членов экипажа.

В Ивановской области упал самолет

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самолет Ан-22 упал в Уводьское водохранилище в Ивановской области

Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. На борту находились семь членов экипажа. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Судно Ан-22 упало в Уводьское водохранилище, отметил источник в Фурмановском районе.

«Воздушное судно упало примерно в 150 м от берега, глубина воды в том месте составляет около пяти метров», — уточнил собеседник.

По имеющейся информации, есть вероятность утечки топлива. По предварительным данным, на борту находились семь членов экипажа. Подробности произошедшего выясняются.

Судьба экипажа пока остается неизвестной. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
В России отмечают День героев Отечества
13:27
«Добро пожаловать в ад!» — Саркози пожаловался на условия в тюрьме
13:19
Ищут две недели: в Москве при загадочных обстоятельствах пропала модель Анжелика Тартанова
13:15
Женщина убила 66-летнюю медсестру из-за соревнований по чирлидингу
13:10
«С приездом, мамуля»: Агата Муцениеце вернулась домой из роддома
13:03
В Гонконге комментатора арестовали за подстрекательские посты о пожаре в Тай По

Сейчас читают

«Чтобы лошадь меньше потела»: 83-летний Лещенко рассказал о планах на 2026 год
«Как птица феникс»: Филипп Киркоров поддержал Ларису Долину
ПЗРК «Верба» на защите неба. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео