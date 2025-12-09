«Новогодний секс»: Подольская и Пресняков раскрыли планы на праздничную ночь

У Подольской и Преснякова будет новогодний секс

У певицы Натальи Подольской и певца Владимира Преснякова все хорошо в постели. Об этом звездные супруги рассказали корреспонденту 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском Дворце.

Артисты находятся в браке с 2010 года, но, кажется, это никак не сказалось на их личных взаимоотношениях. Даже спустя 15 лет они могут похвастаться насыщенной интимной жизнью.

«Нас не сломить, мы — стена!» — сказал Пресняков.

«У нас есть секс, правда», — подтвердила Подольская.

Супруги также выразили надежду, что у их зрителей также есть секс, особенно новогодний.

«Секс он должен быть — хороший, качественный и с любовью», — говорит певец.

