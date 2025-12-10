Звезда «Клона» Виктор Фазано подал в суд на телеканал из-за повторного показа сериала

Бразильский актер подал иск о невыплате авторских отчислений, заявив, что канал зарабатывает на повторных показах культовой картины.

Фото, видео: www.globallookpress.com/André Horta

Виктор Фазано подал в суд на телеканал из-за повторного показа сериала «Клон»

Бразильский актер судится с телеканалом из-за перезапуска трансляций культового сериала «Клон».

Иск подал знаменитый артист Виктор Фазано, известный по роли Тавиньо. Актер заявил, что ему не выплатили авторские отчисления. А потому обвиняет телеканал в том, что он получает прибыль с проекта и при этом не отправляет положенную сумму. Хотя по документам обязан это делать.

