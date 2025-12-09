В Саратове пенсионерка привлекала местных жителей вступить в движение «АллатРа»*

В Саратовской области пресекли деятельность ячейки движения «АллатРа»*

В Саратовской области была пресечена деятельность региональной ячейки международного движения «АллатРа»*. Одна из участниц признана судом виновной и привлечена к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

В управлении пояснили, что жительница поселка Светлый посещала собрания объединения, распространяла литературу и агитационные материалы, в том числе через интернет, а также призывала других граждан присоединиться к движению. Кроме того, она занималась финансированием структуры, включая период после признания ее нежелательной в России.

По данным УФСБ, прокуратура Татищевского района возбудила в отношении женщины три административных дела по статье 20.33 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной. Суд назначил ей предупреждение и штраф в размере пяти тысяч рублей. Позже против нее было возбуждено и уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что по результатам расследования следственного отдела УФСБ гражданку признали виновной по части 2 статьи 284.1 УК РФ за финансирование экстремистской организации. С учетом ее возраста Татищевский районный суд назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Региональное управление ФСБ отметило, что операция проводилась совместно с УФСБ России по 27-й ракетной армии.

* Запрещенная в России экстремистская организация