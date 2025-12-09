Глава АВВР рассказала об особенностях и перспективах российского виноделия

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Как современные виноделы России объединяют традиции и передовые технологии на производстве?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Беловол: виноделие РФ сочетает традиции XIX века и передовые технологии

Виноделие в России активно развивается. Предприятия внедряют в производство современные технологии, но при этом остаются верны традиционным методам создания напитков. Об этом рассказала глава Ассоциации виноградарей и виноделов (АВВР) Жанна Беловол на презентации «Винного гида России» сезона 2025–2026 годов. Как отметила эксперт в пресс-центре МИА «Россия сегодня», верность традициям — одна из отличительных особенностей отечественных представителей индустрии

«Остается производство именно традиционных методов, которые еще идут со времен XIX века, когда мы говорим о шампанском — о Льве Голицыне… Или о графе Михаиле Воронцове», — отметила Беловол.

Глава АВВР подчеркнула, что в России также активно применяются современные методы, в том числе купажирование, ассамбляж, биодинамическое производство и работа с дикими дрожжами. Кроме того, добавила она, «Винный гид» — ежегодный проект Роскачества — стимулирует конкуренцию среди производителей. Таким образом, каждый из них работает над улучшением качества продукции, чтобы войти в список лучших.

Беловол считает, что сегодня в сфере есть все возможности для создания винных шедевров. И именно здоровая состязательность помогает достигать высот и заявлять о себе на рынке. Помимо прочего, ситуацию регулирует принятый пять лет назад закон № 468 «О развитии виноградарства и виноделия». Он обеспечил правовую основу для роста винодельческой отрасли в России. А ее развитие, включающее поддержку фермеров и внедрение инноваций, помогает потребителю получать качественные вина.

В начале ноября в Гонконге состоялся международный дегустационный конкурс China Wine Competition. АВВР совместно с Национальным агентством маркетинга «НАМ российского вина!», организовали коллективную заявку российских вин. Состязались 18 российских компаний. Винодельня «Массандра» представила, в том числе, напиток «Мускат белый Красного Камня», и он получил 96 баллов из 100.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли небольшие порции вина благоприятно влияют на здоровье. Сколько можно выпить, чтобы не стать зависимым? И стоит ли вообще искать пользу в алкоголе?

