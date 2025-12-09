Украина подготовит возражения к мирному плану для передачи США

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Свои предложения Зеленский намерен передать Штатам в среду.

Зеленский о мирном плане США

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Украина в ближайшее время планирует передать США замечания, а также позиции европейских партнеров относительно предложенного Вашингтоном мирного плана. Об этом 9 декабря сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Владимир Зеленский отметил, что в Киеве уже провели обсуждение итогов лондонских консультаций, в которых участвовали советники по национальной безопасности ряда европейских государств. По его словам, позиции Украины и Европы согласованы, и соответствующие материалы вскоре будут направлены американской стороне.

В публикации также напомнили, что, согласно сообщениям СМИ в США, американская сторона требует отвода украинских сил из Донецкой области. Зеленский ранее заявлял, что Киев не примет такое условие.

