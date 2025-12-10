Экс-мэр Иваново стал фигурантом дела о хищениях в сфере ЖКХ на 500 миллионов рублей

После сегодняшнего задержания не исключено, что на скамью подсудимых сядет еще один подозреваемый, это бывший мэр города Иваново Александр Шаботинский. Всего лишь восемь дней назад он покинул кресло градоначальника, а теперь выясняется, что последние годы руководил целой группировкой чиновников и бизнесменов, которые воровали деньги из бюджета под видом управления коммунальным хозяйством. Схема не новая, но в этом случае, как выяснил корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин, речь может идти о 500 миллионах рублей.

Такой биографии можно только позавидовать: мастер спорта по рукопашному бою, бывший силовик, а еще зампред регионального правительства. Почти восемь лет Александр Шаботинский курировал в Ивановской области вопросы, связанные со сферой ЖКХ.

Теперь бывший чиновник изучает другие бумаги.

По версии следствия, Шаботинский помогал «нужным» фирмам получать контракты на проведение капремонта. Их общая сумма — 500 миллионов рублей. Чтобы схема работала, чиновник назначал на ключевые посты в департамент ЖКХ своих людей, готовых за откат в 10% закрывать глаза на недостатки. А их было немало.

Вот так выглядела одна из ивановских многоэтажек сразу после капитального ремонта. И даже спустя год мало что изменилось.

«Самая наипервейшая проблема дома — это кровля. Постоянно течь. Особенно когда дожди. Там как будто бы дождь идет на девятом этаже», — рассказала жительница дома Вера Давидовская.

Еще одна пятиэтажка, где капитально отремонтировали кровлю. Вместо надежной крыши над головой за два миллиона рублей жители получили дом с постоянными протечками.

«Сделали дыры — раньше их не было. От крыши до дома. Вот такие щели по всему периметру», — поделилась жительница дома Татьяна Разуваева.

Зато сам Шаботинский жил в комфорте. В этом убедились следователи во время обысков. Последний раз задержанный отчитывался о доходах в 2023 году. В собственности семьи значились два земельных участка, дом и квартира, еще три машины.

Не жаловались на жизнь и его предполагаемые сообщники. Владислав Мартьянов и экс-директор Департамента ЖКХ Ивановской области Денис Кочнев с 2019 года поочередно руководили департаментом ЖКХ. Результатом их работы, по данным ивановской прокуратуры, стали дыры в бюджете и отставание от графиков обновления многоквартирных домов, 900 объектов за десять лет не были отремонтированы вовремя. И Мартьянов, и Кочнев вину уже признали.

«Еще раз повторюсь — я все признал, никакого давления на свидетелей оказывать не могу, потому что все в курсе, все все знают», — заявил экс-директор Департамента ЖКХ Ивановской области Денис Кочнев.

Жены чиновников тоже не сидели без работы. По данным открытых источников, супруги Шаботинского и Мартьянова учредили юрлицо, занимающееся покупкой и продажей недвижимости. Получал ли их бизнес какие-то преференции, предстоит выяснить. А вот сестра Мартьянова Снежана уже находится под следствием. Ее юридическую компанию подозревают в причастности к хищениям из фонда капремонта.

«Это абсолютно типичная ситуация. И здесь, конечно, найдя одну точку, нужно смотреть на всю цепочку, как эти деньги получались, кто подписывал документы, кто формировал техническое задание, насколько там все это было простроено», — поделился руководитель Бюро расследований Народного Фронта Валерий Алексеев.

С поста мэра города Иваново Александр Шаботинский ушел буквально на днях, 1 декабря. По собственному желанию. Теперь, уже не по своей воле, теплый кабинет градоначальника он может сменить на камеру СИЗО. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.