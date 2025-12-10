Пропавшие в Турции россиянка и сын вернулись в Россию

Российские граждане Дарья Лучкина и ее 10-летний сын Максим, обнаруженные неподалеку от турецко-сирийской границы, успешно вернулись в Россию. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила мать женщины Ольга Логинова.

По ее словам, подросток и его мать вылетели в Стамбул и не вернулись. Родственники долгое время не знали об их местонахождении и обращались в правоохранительные органы и дипломатические структуры.

«Вернулись — и слава богу», — отметила Логинова.

Ранее, писал 5-tv.ru, связь с Дарьей и ребенком оборвалась вскоре после их вылета в Стамбул в октябре. Родным женщина сообщала, что направляется на корпоратив вместе с детьми коллег, однако позже выяснилось, что никакого мероприятия не планировалось. С 17 октября контакта с ними не было. Авиабилеты были приобретены еще в середине сентября. Из стамбульского аэропорта семья уехала на обычном автомобиле, а не на такси. Позже их задержали на границе Турции и Сирии. Россиянка с сыном были доставлены в депортационный центр в Адане.

