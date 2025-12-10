В Финляндии призвали срочно открыть границу с Россией

Туристический сектор страны находится в критической ситуации.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Финляндии призвали прекращать политические игры и срочно открывать границу с Россией.

В университете Хельсинки заявляют, что если не пойти на эти меры, национальный туристический сектор просто рухнет. В качестве примера приводят ситуацию с крупной гостиничной сетью. Отели пустуют, доходы упали, и это уже не локальная проблема. Под ударом вся финская индустрия развлечений.

При этом в следующем году Еврокомиссия выделит пакет финансовой помощи для прибалтийских стран. И судя по всему, Финляндия пока движется по тому же пути. Тем более, что основной наплыв гостей происходит в новогодние праздники, когда начинаются туры в Лапландию в Деревню Санта-Клауса.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости подготовиться к завершению конфликта на Украине и подчеркнул, что это произойдет на условиях, которые вряд ли устроят киевские власти.

