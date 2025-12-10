Елка из прошлого: советские новогодние игрушки продают за сотни тысяч рублей

Россияне придумали, как можно заработать на новогодних советских игрушках. Их сейчас продают буквально за миллионы. Впрочем, некоторые из них действительно считаются раритетом, так как представляют культурную и художественную ценность.

Однако, среди объявлений много и фальшивок, которые на самом деле стоят копейки. Корреспондент «Известий» Ксения Тертышникова разбиралась как отличить оригинал от подделки.

Знаете ли вы, как сколотить состояние? Открыть бизнес? Или, быть может, попытать счастье в лотерее? Предприимчивые россияне нашли другой способ: винтажные елочные игрушки! Украшения советского производства в канун праздников пользуются особой популярностью!

«Все заметили тренд, в принципе, на все русское сейчас. Это и замечается в архитектуре, в дизайне интерьеров, в одежде, и просто бум а-ля рус», — отметила декоратор Оксана Жданова.

Стеклянные зайцы и шишки, Дед Мороз из папье-маше и ватные медведи. Цена на некоторые экземпляры доходит до абсурда. На эти деньги можно с легкостью отправиться в двухнедельное новогоднее путешествие.

Особенно ценятся редкие, малосерийные экземпляры, например, коллекция по мотивам итальянской сказки «Чиполлино» или серия цирковых ватных игрушек после премьеры кинофильма «Цирк» в 1936 году. Стоимость одной такой фигурки может доходить до 20, а то и 50 тысяч рублей.

Вот только проверить эксклюзивность, а значит, и коллекционную ценность украшения не так-то просто. Помимо продавцов подлинного антиквариата, нередко встречаются и мошенники, выдающие массовый товар за редкость.

«Понять, насколько у вас редкая игрушка, можно по каталогам или по определенным сообществам, или по продажам в интернете. Как в отрытых продажах, аукционных торгах, так и просто, между собой, на каких-то площадках», — рассказала руководитель отдела живописи, графики и декоративно-прикладного искусства аукционного дома Екатерина Волкова.

Вот и приходится: либо верить продавцу на слово, либо самому действовать по принципу «доверяй, но проверяй».

На сайте Роман оценил потрепанный дождик из меди в 300 тысяч рублей. Ценообразование исключительно субъективное. Что и вскрываем при первой же попытке торга.

Екатерина из Петербурга также решила испытать удачу и выставила раритетные бусы для ели за 100 тысяч рублей. Но в этом случае нам хотя бы не пытаются продать тыкву под видом кареты.

«Может они не очень ценные в плане денежного эквивалента, сколько они могут представлять ценность семейную. Это определенный раритет, память» — отметила Екатерина.

Советские веяния покорили людей и на Западе. Европейский дизайнер Джонатан Андерсон выпустил коллекцию елочных украшений, вдохновленных эпохой 1950-х. Набор «Три поросенка» включает в себя пять фигурок и продается на сайте за 305 фунтов, это почти 30 тысяч рублей. Реакция в соцсетях не заставила себя ждать.

«Добро пожаловать в СССР, половина с моей елки»;

«Наконец и до вас дошли наши тренды»;

«Ограбил кладовку моей бабушки», — пишут пользователи.

В этом году каждый пятый россиянин планирует украсить новогоднюю ель игрушками из прошлого. И если взрослые ностальгируют по детству, то молодежь, определенно, следует модным тенденциям.

