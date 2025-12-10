Новый фильм про Буратино показали на Международном кинорынке

Показать мировой киноиндустрии, в чем разница между бездушным ремейком и переосмыслением классики, готов «Буратино». Свежий взгляд на знакомую с детства историю придется как нельзя кстати: смыслы, которые Алексей Толстой заложил в свою сказку девяносто лет назад, сегодня звучат особенно остро. Новую картину, снятую при поддержке Национальной Медиа Группы, уже показали в Москве специалистам индустрии. Как приняли главное музыкальное приключение Нового года — знает корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Самая музыкальная картина Нового года. Федор Бондарчук в роли Карабаса-Барабаса, Александр Петров — Базилио, Виктория Исакова — Алисы. Фильм «Буратино» режиссера-визионера Игоря Волошина показали профессиональному сообществу в рамках Международного кинорынка.

«Конечно, это узнаваемые мелодии. Я немного подпевал даже, если быть честным. Этот момент ностальгии тоже есть довольно острый», — поделился кинотеатральный куратор Антон Захаров.

Ведущие игроки кинобизнеса встретили премьеру аплодисментами.

«Сегодня я был впечатлен, потому что художественная интерпретация поразила инструментами. Как раскрылись персонажи, актерский состав, Игорь Волошин как режиссер», — отметил продюсер Григорий Сухов.

«На тех местах, где должно было сработать то, что я закладывал, случилось. Я имею в виду реакцию в виде смеха. Ну и слезы я увидел у человека слева от меня», — рассказал режиссер Игорь Волошин.

Одно из главных достоинств кинокартины — музыка. Кто не помнит знаменитую песню о Буратино? Она стала знаковой для отечественного кино. И конечно, прозвучит и в новом фильме.

«Новогодняя, добрая, чудесная сказка с великой музыкой Алексея Рыбникова, потому что мы гордимся тем, что Алексей Рыбников поддержал этот проект. И мы не только используем ту музыку, которая была написана к старому фильму, но он и дописал музыку к этому фильму, поэтому в ней даже те, кто видели старый фильм и помнят эту музыку, они, конечно, найдут что-то новое», — рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Все показы проходят в главном зале на втором этаже, куда ведет красная парадная лестница. Прямо перед ней гостей встречает Буратино вместе с известными персонажами и известными актерами, каковых на экране будет немало.

На экране появляются Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Александр Яценко и Светлана Немоляева в роли Тортиллы. А собственно Буратино создан при помощи новейших компьютерных технологий и воспринимается как абсолютно настоящий.

«Был построен в натуральную величину небольшой итальянский город. Он был собран по таким кусочкам восприятия нашего режиссера Игоря Волошина. Как он понимает и любит Италию. Вот отсюда окошко, отсюда лестница, отсюда фреска и так далее», — объяснил продюсер Михаил Врубель.

«Он придумал это все. И с художником по костюмам Надей Балабановой. И с художником по гриму. Да вообще, мир Буратино придумал Игорь. Он большой визионер», — подчеркнул продюсер и актер Федор Бондарчук.

«Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января. И уже ясно: это самый ожидаемый фильм новогодних праздников.

