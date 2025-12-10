Болезнь, ставшая привычкой: скрытые причины вздутия и неприятного запаха изо рта

Терапевт Мановска: частая тяжесть в животе говорит о перегрузке желчного пузыря

Расстройства пищеварения, в том числе ощущение тяжести после еды, отрыжка или неприятный запах изо рта, могут быть не отдельно взятыми неприятностями, а сигналами о более серьезных проблемах со здоровьем. Об этом журналистам издания Lenta.ru рассказала терапевт Елена Мановска.

Перечисленные симптомы, а также вздутие живота, редкие покалывания, непривычные звуки в животе, а также налет на языке предупреждают, что пищеварительная система работает с повышенным напряжением. Как отметила врач, таким образом организм просит уменьшить объем рафинированных продуктов в рационе, отказаться от нерегулярного питания, избавиться от стресса, хронического недосыпа и нормализовать питьевой режим.

По словам эксперта, если такие симптомы стали постоянными и сопровождаются болями в животе, вероятно, от перегрузок страдает желчный пузырь. Также возможно, что замедлилась перистальтика, а может, снизилась активность ферментов. Обычно нарастание неприятных ощущений происходит постепенно, и человек успевает привыкнуть к ним. Так проблема становится нормой, а человек не получает необходимого решения.

Расстройства пищеварения нередко возникают из-за нарушения микрофлоры кишечника. При этом страдает иммунитет, люди становятся менее энергичными, мучаются из-за нестабильного стула, чувства переполненности желудка после еды, изменениями аппетита. Единственным решением является своевременное обращение к врачу — пока недуг не усугубился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые опровергли негативное влияние сладкого на организм человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.