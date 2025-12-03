Ученые опровергли наличие связи между отказом от сладкого и похудением

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

В снижении веса большую роль играют калорийность и содержание сахара.

Помогает ли отказ от сладкого похудеть?

Фото: 5-tv.ru

Medical Xpress: отказ от сладких продуктов не помогает похудеть

Корректировка количества сладких продуктов в рационе не влияет на тягу к ним. Как сообщило издание Medical Xpress со ссылкой на авторов исследования, за шесть месяцев наблюдений специалисты не обнаружили различий в рисках развития диабета и показателях сердечно-сосудистого здоровья у участников, которые либо увеличивали, либо сокращали употребление сладкого.

Ученые проверяли, может ли уменьшение количества сладостей в рационе изменить вкусовые предпочтения и повлиять на физическое состояние. По данным исследователей из Вагенингенского и Борнмутского университетов, увлечение сладким остается стабильным вне зависимости от его источника — сахара, низкокалорийных подсластителей или природных ингредиентов.

В исследовании участвовали 180 добровольцев, которых разделили на три группы по уровню сладости в рационе — высокий, низкий и средний. В течение полугода испытуемые придерживались заданного питания и проходили регулярные обследования, где оценивались вкусовые предпочтения, масса тела и биомаркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

По итогам работы специалисты не выявили заметных различий ни в восприятии сладкого, ни в весе, ни в метаболических показателях. Участники также признались, что после эксперимента самостоятельно вернулись к привычному уровню потребления сладкого.

Профессор психологии Борнмутского университета Кэтрин Апплтон отметила, что действующие рекомендации по сокращению сладостей в рационе могут быть неточными. Она указала, что речь идет прежде всего о сахаре и калорийных продуктах, тогда как фрукты и молочные продукты обладают доказанной пользой.

Авторы исследования уверены, что организациям общественного здравоохранения стоит концентрироваться на снижении употребления сахара и высококалорийных продуктов, а не на отказе от вкуса сладкого как такового.

Как ранее писал 5-tv.ru, чрезмерное употребление белка грозит проблемами с ЖКТ и почками.

