Трамп осведомлен о существовании множества инопланетных рас

Бывший сотрудник американских спецслужб и нынешний консультант целевой группы Конгресса США по изучению необъяснимых явлений Дэвид Груш заявил, что президенту США Дональду Трампу докладывали о существовании различных инопланетных рас. Американский лидер также знает о программах генетического смешения человеческой ДНК с материалом внеземных существ. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам Груша, глава государства располагает уникальной информацией, касающейся присутствия внеземного разума на Земле. По мнению бывшего сотрулника спецслужб, что раскрытие этих данных могло бы существенно повысить международное влияние Трампа.

«Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этих фактах. Президент, безусловно, отлично разбирается в этом вопросе», — заявил Груш.

Ранее разведчик заявлял, что президент США получал засекреченные материалы о потерпевших крушение объектах, внутри которых якобы находились тела существ не земного происхождения. Он также уверял, что представители администрации знали о множестве видов инопланетной жизни еще во время первого президентского срока Дональда Трампа. Сообщалось, что Трамп готовился публично признать существование внеземных форм жизни.

