Трамп осведомлен о существовании множества инопланетных рас

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

Консультант группы Конгресса по аномальным явлениям утверждает, что президент США располагает закрытой информацией о внеземной активности.

Трамп осведомлен о существовании инопланетных рас

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший сотрудник американских спецслужб и нынешний консультант целевой группы Конгресса США по изучению необъяснимых явлений Дэвид Груш заявил, что президенту США Дональду Трампу докладывали о существовании различных инопланетных рас. Американский лидер также знает о программах генетического смешения человеческой ДНК с материалом внеземных существ. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам Груша, глава государства располагает уникальной информацией, касающейся присутствия внеземного разума на Земле. По мнению бывшего сотрулника спецслужб, что раскрытие этих данных могло бы существенно повысить международное влияние Трампа.

«Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этих фактах. Президент, безусловно, отлично разбирается в этом вопросе», — заявил Груш.

Ранее разведчик заявлял, что президент США получал засекреченные материалы о потерпевших крушение объектах, внутри которых якобы находились тела существ не земного происхождения. Он также уверял, что представители администрации знали о множестве видов инопланетной жизни еще во время первого президентского срока Дональда Трампа. Сообщалось, что Трамп готовился публично признать существование внеземных форм жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:39
В Москве врачи избавили пациентку от опухоли яичника весом более 30 кг 
12:35
По делу Ларисы Долиной провели политологическую экспертизу
12:27
Ошибка при найме привела подростка в тюрьму для убийц, где она раскрыла преступление
12:20
Росфинмониторинг получит быстрый доступ к информации о денежных переводах
12:16
В Финляндии призвали срочно открыть границу с Россией
12:08
Елка из прошлого: советские новогодние игрушки продают за сотни тысяч рублей

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Трамп сообщил о заключении «невероятных» торговых сделок с Китаем
В Судане потерпел крушение военный грузовой самолет ВС страны Ил-76
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео