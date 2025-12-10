Россия не собирается воевать с Европой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Как подчеркивал президент (РФ Владимир Путин — Прим.ред.), мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет», — подчеркнул глава дипведомства.

Ранее Лавров отметил, что Европа самостоятельно устранила себя от ведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД РФ подчеркнул, что европейские лидеры уже нарушили договоренности по украинскому кризису, которые были заключены ранее, отказавшись использовать неоднократно предоставленные шансы.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас убеждает европейское сообщество в реальности «российской угрозы». Она заявляла на форуме в Дохе, что за последние 100 лет Россия «напала на 19 стран, причем на некоторые из них целых три или четыре раза». Премьер-министр Польши Туск 29 ноября заявил, что НАТО создавался, чтобы противодействовать России.

