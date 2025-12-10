Mirror: Мать пятерых детей умерла из-за молочного коктейля и сэндвича

В Великобритании 42-летняя женщина скончалась всего через полчаса после того, как выпила молочный коктейль и съела сэндвич. Об этом сообщает Mirror.

Смерть от «коктейля»

Пострадавшая отправилась на прогулку по Бату вместе с мужем и тремя дочерьми. Всего у женщины было пятеро делтей. В одном из кафе она купила молочный коктейль и сэндвич, приготовленные с использованием растительного сырья и кокосовой начинки. Женщина тщательно избегала молочных продуктов из-за тяжелой аллергии. Она была уверена, что съела безопасную пищу.

Но в реальности в «безмолочном» составе находился молочный белок. Спустя 15 минут после того, как она съела сэндвич и выпила коктейль, у нее началась острая аллергическая реакция. Женщина успела сделать себе инъекцию адреналина, но состояние стремительно ухудшилось. Она потеряла сознание прямо на улице, а в больнице врачи уже не смогли ее спасти.

Расследование: ошибка на производстве стала фатальной

Следствие установило, что в продукты, которые использовали в кафе, попал молочный белок. За их производством стояла компания Planet Coconut, позиционировавшая продукт как безмолочную альтернативу.

Документы производителя уже содержали упоминание о риске загрязнения, но эти сведения не были доведены до клиентов. Именно случайное попадание молока в ингредиент привело к анафилаксии.

Коронер подчеркнула, что маркировка «без молочных продуктов» обязывает производителя гарантировать полное отсутствие молока — иначе последствия могут быть смертельными.

Компенсация семье

После трагедии муж женщины подал иск против кафе и производителя сырья. Стороны согласились на мировое соглашение: семье выплатят 1,25 миллиона фунтов стерлингов (около 128 миллионов рублей). Суду сообщили, что кафе возьмет на себя четверть суммы, а оставшиеся выплаты обеспечат страховщики Planet Coconut.

Новые меры безопасности после смерти покупательницы

После расследования коронер опубликовал специальный отчет, в котором призвал:

создать систему регистрации тяжелых аллергических реакций,

улучшить контроль маркировки «веганский»,

ввести механизм раннего предупреждения о продуктах с незаявленными аллергенами.

Агентство по пищевым стандартам пересмотрело правила и обновило рекомендации — чтобы подобные ошибки не повторялись.

