Тихо делят наследство: как живет семья Ивана Краско после смерти актера

Прошел почти год, как не стало Ивана Ивановича Краско. Народный артист России ушел из жизни 9 августа 2025 года, не дожив полтора месяца до своего 95-летия.

Для петербургской сцены и российского кино эта потеря стала невосполнимой. Но за титулами, званиями и всенародной любовью скрывалась сложная, полная драм и противоречий семейная история.

Как живут наследники знаменитого актера и кому досталось его имущество — в материале 5-tv.ru.

Смерть Ивана Краско

www.globallookpress.com / © Belkin Alexey

Иван Краско скончался 9 августа 2025-го. Еще в апреле прошлого года он выходил на сцену родного Театра имени Комиссаржевской, которому отдал 55 лет жизни.

Но возраст и болезни брали свое: актер почти потерял зрение и слух, перенес инфаркт, два микроинсульта, у него также диагностировали онкологическое заболевание. В больницу Краско попал буквально из театра…

«Как и мечтал — играть до последнего», — рассказывала в одном из интервью бывшая жена актера Наталья Вяль.

Похороны должны были состояться 11 августа, но церемонию перенесли на несчастливое 13-е число — об этом попросила дочь Юлия, которая просто не успевала прилететь из-за того, что жила в Польше.

Прощание прошло в Театре имени Комиссаржевской. Похоронили Ивана Ивановича в поселке Комарово под Санкт-Петербургом — рядом с могилой его сына Андрея Краско, умершего в 2006 году. Так они и остались лежать бок о бок: отец, переживший своего талантливого сына на 19 лет.

Федор Краско, которому сейчас 20 лет, вместе с матерью Наталией Вяль и братом Иваном до сих пор переживает утрату.

«Конечно же, в уход отца, тем более настолько значимого для культуры Санкт-Петербурга человека, просто не верится. Без папы его близкие ощутили щемящую грусть. После таких потерь начинаешь осознавать значимость родных, хочется успеть сделать больше для других, потом уже для себя. Так что мы с нашей мамой и братом Ваней сплотились как никогда», — признался Федор в интервью МК.RU.

Что известно о наследстве актера Ивана Краско

www.globallookpress.com / © Aleksey Smyshlyaev

При очень насыщенной жизни Иван Краско нажил не так уж и много имущества. Естественно, это по меркам других известных актеров. Все дело в том, что Иван Иванович старался при каждом разводе оставить бывшей супруге какую-то недвижимость.

Иван Иванович родился в деревне Вартемяги к северу от Санкт-Петербурга. Последние годы своей жизни артист провел именно там. На своем участке он поставил баню, построил дом, сделал беседку. Сам рубил дрова, между прочим. И все это почти в 90 лет! Но бывало, что актер и жаловался на жизнь, особенно на отсутствие денег.

Кроме недвижимости в Вартемягах актер располагал участком в деревне Керро все в той же Ленинградской области, который он сам называл своей отдушиной. Там все было так же скромно: небольшой домик, беседка и банька с лужайкой.

Был у Ивана Ивановича и третий участок в деревне Грузино, по соседству с Михаилом Боярским.

«Дача Ивана Ивановича в Грузино, которая была по соседству с участком Михаила Боярского, была подарена его дочери Юлии, проживающей сейчас в Варшаве», — рассказывал бывший пиар-директор артиста Вячеслав Смородинов.

Однако Краско владел недвижимостью не только в Ленинградской области, но и в самой Северной столице. Согласно данным СМИ, у актера была большая квартира в историческом районе Петербурга неподалеку от метро «Елизаровская», а также автомобиль.

«Там был длинный коридор, как в коммуналке, — он по нему ходил и постоянно курил. Но обещал завещать невестке и внуку. Кроме того, ему принадлежала старая машина, которой уже более 20 лет», — отмечали в материале КП.RU.

Однако наследство актера вовсе не ограничено тремя загородными участками, квартирой и машиной. Не стоит забывать и об авторских отчислениях за его книги и гонорарах за фильмы.

«В наследственную массу входит имущество и имущественные права, которыми владел наследодатель на момент смерти — включая, например, гонорары, авторские и смежные доходы, если они причитались ему на день открытия наследства. Если актер сыграл более 150 ролей в кино и после его смерти продолжают поступать отчисления, эти суммы и права могут быть частью наследства, если они относятся к уже созданным или утвержденным работам», — рассказал изданию Woman.ru адвокат Сергей Жорин.

Как часто бывает в больших семьях, вопрос наследства оказался не самым простым. У Ивана Краско шестеро детей от разных женщин. Старшая дочь Галина от первого брака, Юлия и Андрей (покойный) от второго, внебрачная дочь Марина, а также Иван и Федор от третьего брака с Натальей Вяль.

Однако, по словам Федора, раздел имущества еще не окончен.

«Наследство никуда не денется, нотариус еще не завершил работу по разделу имущества. Нечего особо рассказывать на эту тему», — признается он.

У народного артиста РФ была традиция — после майских праздников уезжать на дачу под Петербургом в СНТ «Культура». Там он обучал столярному мастерству самого Федора и его брата.

Правда, младший сын сейчас почти не приезжает в семейный кров. А вот имя хозяина участка Федор вовсе не желает разглашать.

«На дачу я почти перестал приезжать — гораздо чаще это делает Ваня, он общается с соседями и родственниками по папиной линии, пребывающими там. Дача принадлежит семье, а кому конкретно — считаю конфиденциальной информацией», — сдержанно ответил Федор.

При этом он уточнил, что дачное хозяйство продолжают поддерживать родственники по папиной линии: племянник актера Ярослав Михайлович, его мать Тамара Васильевна (родная тетя брата Андрея), а также бабушка Галина Дмитриевна.

«Так что семейное гнездышко еще будет радовать нас какое-то время. Наследство никуда не денется. Но для нас с Иваном важнее, чтобы память о нашем папе была жива», — говорит Федор.

Тем не менее, из слов младшего сына можно сделать вывод, что острой борьбы за квадратные метры в семье нет. Все, кажется, понимают, что главное богатство, оставшееся после Ивана Ивановича, — это его наследие и они сами…

Завещание актера Ивана Краско

www.legion-media.com/Persona Stars/035

Иван Иванович еще в 2021 году решил составить завещание, поскольку не хотел допустить такого же скандала с дележом имущества, который случился в семье Алексея Баталова.

«Мне надоело участвовать в прениях из-за недвижимости, теперь любые споры, которые возникают в моей семье, будет решать надежный адвокат», — рассказывал Краско.

Ходят слухи, что младшие сыновья актера стали главными наследниками его имущества.

«Он при жизни все разделил. Он говорил, что оставил все детям, Ване и Феде точно, о старших дочерях не знаю», — рассказывал друг и ученик Краско, Юрий Марахонько.

Как сирота стал народным артистом РФ

Кадр из к/ф «Балтийское небо», реж. Владимир Венгеров, 1960 г.

Судьба Ивана Краско — история почти детективная. Родился он 23 сентября 1930 года. В пять лет потерял родителей и жил с бабушкой. Великую Отечественную войну пережил в блокадном Ленинграде.

После школы связал жизнь с морем, окончив Балтийское высшее военно-морское училище и дослужившись до капитан-лейтенанта. Однако флотская карьера оказалась не его призванием. Он понял, что театр манит его сильнее.

В 30 лет, когда многие строили карьеру, Краско поступил в театральный институт. В 1965 году он присоединился к Театру имени Комиссаржевской, которому служил до конца жизни. За 55 лет актер сыграл десятки ролей: в «Костюмере», «Утоли мои печали», «Доходном месте» и других.

В его фильмографии около 200 картин и сериалов: «Балтийское небо», «Принц и нищий», «Пять вечеров», «Конец императора тайги», «Линии судьбы», «Литейный, 4». В 1992 году Иван Иванович получил звание народного артиста России.

Четыре брака и одиночество актера Ивана Краско

www.legion-media.com/Persona Stars/046

Личная жизнь Ивана Краско была не менее насыщенной, чем творческая.

Первый брак с Екатериной Ивановой продлился четыре года. У них родилась дочь Галина.

Жена не выдержала богемного образа жизни мужа — постоянных съемок, гастролей и поклонниц. Дочь в итоге сменила отчество и почти не общалась с отцом.

Второй брак с Кирой Петровой оказался самым долгим — 40 лет. В браке родились дочь Юлия и сын Андрей. Именно Андрей стал знаменитым актером, звездой «Агента национальной безопасности». Влюбленных разлучила смерть: Киры не стало в 1997 году.

Параллельно с этим браком у Краско случился роман с театральной гримершей Галиной, которая родила ему внебрачную дочь Марину. Согласно последним данным СМИ, девушка живет в США.

Третий брак с Натальей Вяль был едва ли не самым обсуждаемым. А все из-за разницы в возрасте в 47 лет.

Наталья родила актеру двоих сыновей — Ивана и Федора, но через десять лет ушла к молодому избраннику. Впрочем, именно она и младшие сыновья остались с Краско до конца.

Четвертый брак — с 21-летней студенткой Натальей Шевель, когда актеру был 81 год. Разница у возлюбленных была целых 60 лет! Брак продержался четыре года и закончился разводом.

Смерть сына актера Ивана Краско — Андрея

www.legion-media.com/Сергей Бертов / PhotoXPress.ru

Самым страшным ударом для Ивана Ивановича стала гибель сына Андрея в 2006 году. Андрей Краско — талантливейший актер, которого знала вся страна по майору Краснову из «Агента национальной безопасности». Он умер от сердечного приступа прямо на съемочной площадке сериала «Ликвидация», не дожив месяца до 49-летия.

Отец пережил сына на 19 лет. Позже Иван Иванович признавался, что младшие сыновья — Ваня и Федор — помогли ему держаться на земле, иначе бы он не пережил эту потерю.

Человек, который всю жизнь не мог прожить без женского внимания, последние годы провел фактически в одиночестве. Старшие дети почти не общались. Галина сменила отчество, Марина уехала за океан, Юлия жила в Польше. Рядом остались только младшие сыновья от Натальи Вяль — Ваня и Федор, и она сама, которая помогала ухаживать за больным отцом своих детей.

Последней женщиной рядом с актером была 30-летняя сиделка Дарья Пашкова. Но она не скрывала: «Ничего личного нас не связывало, у меня есть молодой человек, а к подопечному я относилась как к родному».

Краско покинул этот мир в больничной палате. На следующий день после его смерти, 10 августа, свой день рождения отмечал сын Иван — тезка отца.

«Андрюша дал имя нашему старшему сыну Ване — Андрей просил, чтобы мы назвали мальчика в честь отца», — рассказывала Наталья Вяль.