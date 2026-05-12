Thai PBS: Таиланд сократит срок безвизового пребывания туристов до 30 дней

Таиланд усилит иммиграционный контроль и ограничит безвизовое пребывание туристов в стране с 60 до 30 дней. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу, его слова приводит Thai PBS.

«Мы считаем, что 60 дней — это слишком долго и что некоторые люди, не являющиеся настоящими туристами, используют это исключение в незаконных целях. Мы хотим ужесточить контроль», — сказал он.

Власти Таиланда анализировали действующую визовую политику в течение нескольких месяцев. Помимо сокращения срока пребывания в стране без визы, будут также усилены проверки въезжающих иностранцев. Эта мера нужна для того, чтобы удостовериться соответствию цели поездки и условиям выданных виз.

Сихасак Пхуангкеткеу ранее уже говорил, что сокращение сроков безвизового пребывания связано с борьбой против мошенничества в интернете.

