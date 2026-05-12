Очень длинная ошибка: москвичка 30 лет была замужем за двумя мужчинами

Дарья Орлова
Женщина была уверена, что у нее один официальный супруг, пока неожиданная находка не привела ее в суд.

Жительница Москвы больше трех десятилетий официально состояла сразу в двух браках и узнала об этом совершенно случайно. Историю опубликовал Шарлыкский районный суд Оренбургской области.

Как выяснилось, первый союз был зарегистрирован еще в 1991 году с мужчиной из Оренбуржья. Спустя несколько лет, в 1994-м, женщина снова вышла замуж — уже за другого человека. При этом сведения о расторжении первого брака в документах так и не появились.

О существовании старой записи в ЗАГСе москвичка узнала лишь недавно. После этого она обратилась в суд с требованием признать первый брак недействительным. По словам женщины, никаких действий для его оформления она не предпринимала.

Во время разбирательства суд направил запрос в оренбургское управление ЗАГС. Проверка подтвердила: регистрация брака осенью 1991 года действительно проводилась, а официального развода после этого не было.

Таким образом, с юридической точки зрения женщина на протяжении более 30 лет одновременно состояла в двух официальных браках.

«По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования — признал брак, заключенный в 1991 году, недействительным», — сообщили в суде.

