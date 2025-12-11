«Наша родная»: Жасмин назвала трогательную семейную традицию под Новый год

Мария Гоманюк
Наследники не оценили сюрприз исполнительницы в виде сотрудников, задекорировавших праздничное дерево.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Дети певицы Жасмин любят украшать новогоднюю елку вместе со знаменитой мамой

Наряжать елку — семейная традиция, которую заслуженная артистка России, певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) поддерживает вместе с детьми каждый Новый год. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском Дворце.

По словам исполнительницы, она решила сделать наследникам сюрприз в один из праздников и пригласила людей, профессионально задекорировавших дерево. Однако родным Жасмин не понравился такой подарок, ведь они любят это делать самостоятельно.

«Новогодняя традиция семейная — это наряжать елку с детьми. Вы знаете, я как-то в прошлом году решила сделать детям сюрприз и пригласить команду специалистов-профессионалов, которые, ну, реально классно, я так не умею, например, наряжают елку. Как-то вот они правильно умеют. Ну, у них профессия это», — поделилась артистка.

Реакция детей оказалась крайне негативной — они плакали. В связи с этим знаменитость больше никогда не звала посторонних людей для украшения. А наследники пояснили, что хотят все делать сами, ведь так получается более душевно.

«Я вот все, нарядила елку. Они так расстроились, они так плакали. Поэтому я решила, что больше наши традиции мы ломать не будем. И дети мои сказали: «Даже же, может быть, елка та, которая украшена нами, нашими руками, нашими идеями, вместе со мной, будет не такая красивая, но зато она будет наша, такая родная и любимая», — заключила исполнительница.

Ранее, писал 5-tv.ru, Жасмин высказалась о нападках хейтеров на ее 13-летнюю дочь.

