Товарооборот между РФ и Индонезией вырос на 20% в 2025 году

У стран есть хорошие перспективы в области атомной энергетики.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Совместные проекты, в том числе в области энергетики, президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Индонезии. Прабово Субианто находится в Москве с рабочим визитом. На переговорах в Кремле говорили, что торгово-экономические связи развиваются динамично. В этом году товарооборот между странами вырос почти на 20%.

«У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и мы, если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. В области промышленной кооперации у нас много интересных проектов. У нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства», — отметил российский лидер.

«Основная цель моего визита — это проведение консультаций, а также очередная возможность выразить нашу искреннюю признательность, поскольку в настоящий момент мы наблюдаем очень активный рост российско-индонезийских двусторонних взаимоотношений», — сказал президент Индонезии.

Как отметил Владимир Путин, Джакарта — традиционный партнер Москвы в военно-технической сфере. В наших вузах проходят подготовку специалисты из Индонезии. И Россия готова расширять программы сотрудничества.

