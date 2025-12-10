Глава МИД Германии хочет, чтобы его портреты висели в посольствах по всему миру

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль распорядился разместить свои портреты во всех немецких посольствах и консульствах за рубежом. Как сообщает Bild, фотографии главы внешнеполитического ведомства должны висеть рядом с портретом президента Германии, тогда как ранее их размещали лишь в отдельных кабинетах.

В письме, направленном дипломатическим миссиям, перечислены точные требования к оформлению изображения. Портрет должен быть выполнен в традиционном стиле, иметь фиксированный фон и размер 100 на 70 сантиметров. В документе также уточняется расположение портретов в помещениях диппредставительств.

Вадефуль объяснил, что подобное решение направлено на укрепление внутренней связи дипломатического корпуса и повышение чувства единства с центральным аппаратом в Берлине. По словам представителей МИД, это «продолжение общей тенденции»: аналогичная практика уже действует в Министерстве обороны, где на базах Бундесвера размещены портреты главы ведомства Бориса Писториуса.

Нововведение вызвало обсуждение как среди немецких дипломатов, так и в общественном пространстве, однако сам министр уверен, что такая мера усилит командный дух и повысит престиж внешнеполитического ведомства.

