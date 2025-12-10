В США беспилотник сбросил на тюремный двор стейк и крабов для заключенных

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Обычно для передачи посылок используется катапульта.

В США дрон сбросил во двор тюрьмы наркотики, стейки и крабов

Фото: 5-tv.ru

В американском штате Южная Каролина дрон доставил на территорию тюрьмы набор контрабанды, сбросив для заключенных марихуану, сигареты и продукты. Об этом сообщило издание Click on Detroit.

Инцидент произошел в исправительном учреждении Ли. Охранники обнаружили во дворе тюрьмы сырую говяжью вырезку в фирменной упаковке супермаркета, клешни краба, пакеты с приправой, несколько пачек сигарет и марихуану. По данным администрации, все эти предметы были сброшены беспилотником.

«Я предполагаю, что заключенные, которые ждали посылку, сейчас раздражены», — сказала пресс-секретарь тюрьмы.

Содержимое, как и сам дрон, конфисковано. Расследование продолжается, но задержаний пока не проводилось.

Борьба с контрабандой в тюрьмах США не прекращается ни на минуту. Люди перебрасывают посылки через забор, в том числе с помощью катапульты. В бандеролях обычно находятся мобильные телефоны, наркотики или другие запрещенные предметы. Власти натягивают сетки над тюремными дворами или увеличивают высоту заборов.


